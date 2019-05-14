Нефть колеблется, совершая «рабочие перебежки»

Москва, , 12:45 — REGNUM Уже на протяжении двух месяцев нефть облюбовала себе уровень в $69,50−70 за баррель марки Brent. Делая периодические «рабочие перебежки» до котировок в $72 за бочку и обратно, обусловленные реакцией на геополитические события, черное золото неизменно возвращается в комфортный, можно сказать, «домашний» диапазон, заявила корреспонденту трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Легкая нефть West Texas Intermediate более легка на подъем и остается в более широком коридоре весь текущий месяц, тестируя котировки в $61 за баррель в своей верхней границе и $63 за бочку как нижний диапазон канала», — отметила эксперт.

Несмотря бурные события 13 мая, повлекшие за собой бегство инвесторов в активы-убежища и вызвавшие бурный рост цен на золото, нефтяной рынок не стал реагировать слишком бурным обвалом и инвестора отправили нефтяные котировки не ниже предыдущих локальных диапазонов.

«Поднять» с нижних уровней котировки помогли нефтетрейдеры в ходе азиатской сессии, отреагировав на новость о диверсии на двух танкерах Саудовской Аравии небольшими покупками, которые замедлили и в конечном итоге притормозили медвежьи настроения на нефтяном рынке.

Торговый день сегодня, 14 мая, может толкнуть котировки нефти марки Brent до уровня в $70 за баррель с дальнейшим ростом до $71 за бочку северного нефтяного стандарта. Западно-техасская нефть WTI стремиться к котировкам в $61,50−62 за баррель», — считает Ланис.

Читайте также: Нефть «может соскользнуть» к отметке $68