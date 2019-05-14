Нефть «может соскользнуть» к отметке $68

Москва, , 09:48 — REGNUM Нефть марки Brent в ходе торгов 13 мая не смогла развить свой неожиданный успех. Ударившись об отметку $72,50, цена барреля североморской эталонной нефти быстро и сильно упала на психологически важный уровень $70 и сегодня, 14 мая, медленно сползает к его краю, за которым ее ждет гораздо более сильное падение, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Своему краткосрочному успеху 13 мая нефть обязана странному нападению на нефтяные танкеры Саудовской Аравии в территориальных водах ОАЭ. Странное оно, потому что произошедшие взрывы не привели ни к какому значимому ущербу, зато теперь являются отличным поводом для того, чтобы США, под предлогом защиты, взяли под контроль Ормузский пролив, тем самым не допустив его перекрытия Ираном», — пояснил эксперт.

Так что потенциал для роста нефтяных котировок здесь представляется исчерпанным, чего нельзя сказать о потенциале снижения, особенно на фоне происходящих «боевых действий» в торговой войне между США и Китаем.

«Вдобавок к этому 14 мая в середине дня будет представлен ежемесячный отчет ОПЕК, в котором могут содержаться неприятные для рынка комментарии и прогнозы, на которых нефть марки Brent имеет высокие шансы соскользнуть ниже $70 за баррель и уже к концу дня упасть к $68», — считает Быков.

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