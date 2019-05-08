Жителей Донбасса, ставших гражданами РФ, могут лишить украинских пенсий

Киев, , 14:29 — REGNUM Правительство Украины рассматривает вопрос о лишении социальных выплат жителей Донбасса, получивших российское гражданство, заявила депутат Верховной рады, министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз 8 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина будет считать недействительными российские паспорта жителей Донбасса, кроме того, она обратится к другим странам с предложением присоединиться к данной инициативе.

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