МВФ выделит Пакистану кредит на $6 млрд

Исламабад, , 08:20 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) и Пакистан согласовали условия предоставления Исламабаду кредита на $6 млрд, сообщил советник пакистанского премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх.

«Пакистан получит пакет финансовой помощи в размере $6 млрд сроком на три года», — сообщил советник в эфире Geo.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовая помощь Пакистану нужна для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Исламабад, несмотря на помощь ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, все еще нуждается в $6−7 млрд для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.

Читайте также: В Пакистане проходят «технические переговоры» с МВФ