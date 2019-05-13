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МВФ выделит Пакистану кредит на $6 млрд

Экономика

Кредит будет предоставлен на три года

Исламабад, 13 мая 2019, 08:20 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) и Пакистан согласовали условия предоставления Исламабаду кредита на $6 млрд, сообщил советник пакистанского премьер-министра по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх.

«Пакистан получит пакет финансовой помощи в размере $6 млрд сроком на три года», — сообщил советник в эфире Geo.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовая помощь Пакистану нужна для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Исламабад, несмотря на помощь ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, все еще нуждается в $6−7 млрд для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.

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