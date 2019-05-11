Исламабад, Пакистан, , 11:32 — REGNUM

10 мая в столице Пакистана Исламабаде продолжались «технические переговоры» между представителями министерства финансов страны и делегацией МВФ (Международный валютный фонд).

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», делегация МВФ назвала первый раунд переговоров «успешным и продуктивным», однако переговоры были продлены на два дня. Именно на этом этапе стала известна точная сумма «кредитного пакета» для спасения пакистанской экономики — 6 миллиардов долларов. Для того, чтобы получить эту сумму, Пакистану придется уступить требованиям МВФ в фискальной сфере: в новом бюджете на следующий финансовый год Пакистан должен будет увеличить ряд налогов. В частности, общий налог на продажи будет увеличен с 17 до 18%. В общей сложности, Пакистан обязался отказаться от налоговых льгот на 750 миллиардов рупий (325 миллиардов рублей) в течение двух лет.

Напомним, что Пакистан надеется получить кредит МВФ для спасения страны от кризиса дефицита платежного баланса. Несмотря на займы, выделенные правительствами ОАЭ, Китая и Саудовской Аравии, страна все еще нуждается в 6−7 миллиардах долларов для обслуживания внешнего долга и пополнения валютных резервов.