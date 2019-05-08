Нижегородская область вошла в число пилотных регионов для создания НОЦ

Нижний Новгород, , 23:24 — REGNUM Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где планируется создать научно-образовательные центры в рамках реализации нацпроекта «Наука». Об этом стало известно по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает портал, посвященный национальным проектам.

«Одной из основных целей создания НОЦ является воспитание, сохранение и закрепление кадров не только в столичных регионах, но и в других регионах нашей страны, которые имеют мощный научно-образовательный потенциал», — сказала на заседании вице-премьер Татьяна Голикова.

Вместе с Нижегородской областью пилотными площадками станут Белгородская, Кемеровская, Тюменская области, а также Пермский край.

Голикова добавила, что НОЦ создаются по инициативе самих регионов и представляют из себя интеграцию учреждений науки и предприятий реального сектора экономики, работающих по разным направлениям, в том числе в сфере сельского хозяйства, энергетики, машиностроении, химических и ядерных технологий, биологической безопасности животных и человека.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе сформированы оптимальные условия для создания одного из первых научно-образовательных центров страны, сообщили ИА REGNUM в правительстве области. Он занимает 1 место в России по доле внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВРП и 4 место — по численности персонала, занятого исследованиями и разработками и по уровню инновационного развития.

«Действуют 3 ведущих института РАН, национальный исследовательский и опорный университеты, 10 промышленных кластеров, участниками которых являются 230 организаций», — уточнил Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 сентября 2018 года на заседании Совета при президенте России по стратегическому планированию и национальным проектам утверждён паспорт национального проекта «Наука».

По словам вице-президента Академии наук, академика РАН Алексея Хохлова, в нацпроекте указаны три цели: «первое — обеспечение присутствия РФ в числе ведущих стран мира по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Второе — обеспечение привлекательности работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей. Третье — опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом ВВП страны».

Замглавы Министерства науки и образования РФ Григорий Трубников уточнил, чтобы войти в топ-5 передовых стран по науке необходимо «удвоить количество статей в мировых базах данных, удвоить количество патентных заявок, более, чем на 50% увеличить объем затрат на исследования и разработки и удержаться в пятерке по численности исследователей».

В рамках нацпроекта уже в 2019 году планируется создать не менее пяти НОЦ, а также вовлечь в научный процесс не менее 250 крупных российских компаний, обучить порядка 10 тыс. специалистов на местах.

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