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В Нижегородской области очень сильная образовательная база: Никитин

Наука

В регионе может появиться научно-образовательный центр в рамках проекта «Наука»

В Нижегородской области очень сильная образовательная база: Никитин
Иллюстрация: Government.ru
Заседание Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России

Нижний Новгород, 23 октября 2018, 22:42 — REGNUM  Нижегородская область готова стать одним из флагманов ускорения технологического развития страны. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин по итогам заседания комиссии правительства РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Мы уже ведем активную работу по целевым направлениям, которые обозначил сегодня Дмитрий Медведев. В регионе очень сильная научная и образовательная база, разработки которой могут быть более широко востребованы промышленным сектором», — отметил Никитин.

Он добавил, что рассчитывает на организацию на территории области научно-образовательного центра (НОЦ), который позволит более эффективно работать над коммерциализацией проектов и внедрением их в жизнь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентября возможность организации НОЦ на территории Нижегородской области в числе 15, которые будут созданы на территории России, обсудили с участием президента РАН Александра Сергеева.

Основная цель создания таких центров — связь науки, образования и производства.

«Есть очень сильные вузы, академические научные институты и мощные высокотехнологичные предприятия. Сотрудничество по многим направлениям уже ведется, остается оформить все это в единую структуру», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

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