Россельхознадзор блокирует поставки четырёх мясокомбинатов Белоруссии

Москва, , 16:16 — REGNUM Решением Россельхознадзора с 8 мая в связи с повторным нарушением ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС ограничены поставки мясной продукции с четырех предприятий Белоруссии, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Заблокированы поставки на российский рынок продукции таких белорусских предприятий, как «Пинский кооппром», «Ривиерагрупп», «Полесье» и Могилёвский мясокомбинат. Ранее они фигурировали в материалах Россельхознадзора.

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Усиленный лабораторный контроль установлен над продукцией пяти белорусских компаний. Вопросы у российского ведомства имеются к качеству и безопасности продукции частных и государственных белорусских предприятий — «Александров», «Бетпак», филиала Пружанского РАЙПО, Слуцкого сыродельного комбината и Брестского мясокомбината.