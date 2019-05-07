Россельхознадзор принуждает Белоруссию к качеству

Москва, , 16:54 — REGNUM Россельхознадзор решил с 8 мая ограничить ввоз молочной продукции наливом и сухой молочной продукции с 37 белорусских предприятий, которые не смогли подтвердить безопасность производимой продукции. Об этом проинформировала журналистов пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано.

По её словам, «в целях пресечения оборота на территории Российской Федерации некачественной и опасной поднадзорной продукции, произведенной в Белоруссии, принято решение ограничить поставки с ряда белорусских предприятий». Ограничения будут сняты после того, как инспекция удостоверится в безопасности производства и соответствии его требованиям ЕАЭС.

Таким обозом, небезопасная молочная продукция белорусского производства не попадёт на стол российских потребителей. Во всяком случае — легально, так как контрабандисты активно осваивают объездные пути: только за первые шесть дней мая и только на одном из участков границы с Белоруссией они окольными путями ввезли 86,9 тонны различной плодоовощной продукции с маркировкой ЕС или вовсе без маркировки.

Постоянные жалобы Александра Лукашенко на якобы злонамеренное противодействие экспорту белорусской «молочки» якобы высочайшего качества достигли апогея 11 апреля, когда он в ходе совещания с правительством после критики Россельхознадзора пригрозил перекрыть экспорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Вскоре поставки российской нефти были прекращены: белорусский госконцерн «Белнефтехим» обнаружил «загрязнение» поставляемой из РФ нефти хлорорганическими соединениями. Вдобавок к этому к 30 апреля официальный Минск добился отзыва российского посла Михаила Бабича.

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Отметим, что остаётся неясной судьба уголовного дела, инициированного Александром Лукашенко в отношении высокопоставленных российских чиновников. Среди них — глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, которого минские чиновники и пропагандисты публично обвиняют в коррупции и нанесении ущерба государственным интересам.