Лондон, Великобритания, , 19:27 — REGNUM

Мировые цены на нефть снижаются на фоне очередного обострения торговой войны между США и Китаем, 7 мая передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent ранее в ходе сессии упала в цене более чем на 2% и достигла минимума в $69,50 за баррель. В настоящий момент «мировой эталон» восстановился до $70,38 (-86 центов или — 1,21%) за баррель.

Нефть марки WTI также падала в цене более чем на 2%, до $60,77 за баррель. К настоящему моменту марка приподнялась до $61,50 (-75 центов или — 1,20%) за баррель.

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