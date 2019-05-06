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Нефть не боится Трампа: Brent снова выше $71 за баррель

Экономика

Ранее нефть Brent опустилась до $68,79 за баррель

Лондон, 6 мая 2019, 21:17 — REGNUM  Нефтяной рынок оправился от шока после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары из Китая, 6 мая передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 54 цента до $71,39 за баррель. Нефть марки WTI поднялась в цене на 50 центов до $62,44 за баррель.

Ранее нефть Brent опустилась до $68,79 за баррель, минимума с начала апреля, минимум сессии для WTI составил $60,04 за баррель.

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