Цены на нефть восстанавливаются после обвала

Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти 6 мая закрылись ростом на 0,73%. Покупатели на американской сессии отыграли все потери, которые они понесли после открытия бирж, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Рынок отреагировал падением на планы президента США Дональд Трамп повысить пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Цена снижалась до $68,82.

На американской сессии рост цен составил 4,3%, до $71,78. МИД Китая заявил, что несмотря на заявления Трампа они отправят делегацию в США для ведения переговоров. На этих новостях ситуация на биржах стабилизировалась.

Участники рынка тут же переключились на решение властей США направить военные корабли на Ближний Восток для противодействия политике Ирана. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Сегодня, 7 мая, баррель Brent снизился на 0,45%, до $71,05. Сегодняшний день цена может оставаться торговаться в ценовом диапазоне понедельника (6 мая). Технически покупателям сейчас ничего не мешает поднять цену до $73,90. После нисходящей коррекции до $70,45 ожидается рост до обозначенного уровня.

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