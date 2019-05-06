Май для нефти может стать «настоящим кошмаром»

Москва, , 14:18 — REGNUM Май для нефтяных котировок может стать настоящим кошмаром. В этот весенний месяц, нефть может не только остаться без поддержки ОПЕК+, но и попасть под сильнейшее давление, из-за пока еще неявной угрозы избытка предложения. Заявления представителей и лидеров главных стран-игроков нефтяного рынка, которые были сделаны за последние несколько недель, формируютоднозначную и крайне опасную ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Главное, по его мнению, что сейчас удерживает нефтяные котировки от падения, это соглашение об ограничении добычи ОПЕК+, которое истекает в июне 2019 года. Россия не хочет его продлевать, так как цены на нефть высоки, а экспансия, которую проводят американские нефтяные компании, уменьшают ее рыночную долю. Для Саудовской Аравии и США напротив, необходимо, чтобы соглашение было продлено. Американцам это позволит дальше наращивать долю рынка, а Саудовской Аравии в среднесрочной перспективе удержать нефтяные цены на более высоком уровне.

«Принудить Россию к подписанию соглашения можно только одним способом — создать краткосрочный обвал котировок и угрозу падения цен на нефть ниже $50 по Brent к моменту, когда будет проводиться новая встреча министров стран ОПЕК+. Согласно сообщениям СМИ она может пройти во второй половине мая. А значит через две-три недели, цена Brent может оказаться ниже $60 за баррель», — предполагает эксперт.

Условия для такого падения на рынке уже созданы, США заставляет Саудовскую Аравию наращивать объем добычи взамен иранской нефти, попавшей под нефтяное эмбарго США со 2 мая. Иран заявляет, что вопреки запрету, страна продолжит добывать столько нефти сколько захочет. И в уме у частников торгов еще и Россия, которая также хочет наращивать объем добычи.

«Так что эта неделя выглядит крайне пессимистично. И уже к среде 8 мая вполне можно увидеть начало реализации этого сценария. А к моменту, когда закончатся майские праздники, российские активы, в том числе и российский рубль, может ждать настоящий ледяной душ, из-за сильного падения цен на нефть», — считает Быков.

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