Рынок нефти «в замешательстве» после угроз Трампа

Лондон, , 17:54 — REGNUM Нефтяной рынок находится «в замешательстве» после внезапного заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на китайские товары, 6 мая передает агентство Reuters.

«Внезапная жесткая линия Трампа в отношении китайских тарифов привела в замешательство инвесторов. Они пытаются снизить уровень своих рисков на рынке», — сообщил представитель London Capital Group Джаспер Лоулер.

Как сообщало, ранее Трамп заявил в «Твиттере», что готов ввести пошлины на импорт $200 млрд китайских товаров — несмотря на продолжающиеся торговые переговоры.

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