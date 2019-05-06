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Нефть падает в цене после заявления Трампа о новых тарифах против Китая

Экономика

Brent находится на уровне $70,88 за баррель

Лондон, 6 мая 2019, 17:49 — REGNUM  Мировые цены на нефть падают в цене после неожиданного заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на товары из Китая, 6 мая передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent находится на уровне $70,88 за баррель, однако ранее «мировой эталон» опускался до $68,79 за баррель, самого низкого уровня с начала апреля.

Нефть марки WTI находится на уровне $61,68 за баррель (-26 центов), в начале сессии марка рухнула до $60,04 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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