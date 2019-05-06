Цены на нефть упали ниже психологического уровня в $70

Москва, , 07:19 — REGNUM Торги по нефти 3 мая завершились небольшим ростом на 0,69%. Покупатели открыли дневные потери на американской сессии на фоне общего ослабления доллара США перед выходными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Цена несколько дней находилась выше $70. Нефтяные трейдеры всё пытаются оценить поступающие разнонаправленные сигналы, чтобы оценить будущую динамику цен на нефть. Добыча и запасы нефти растут в Штатах. По ОПЕК неясно, станет картель продлять соглашение по добыче до конца года или нет.

Отчет Baker Hughes показал, что с 27 апреля по 3 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на две единицы, до 807 шт.

Сегодня, 6 мая, баррель Brent подешевел на 2,9%, до 68,82. Текущий курс — 69,39. Падение вызвало сообщение американского журналиста Эдварда Лоуренса в «твиттере» о том, что вице-премьер Китая Лю Хэ отменил поездку в Вашингтон в ответ на недавние действия президента Трампа.

5 мая Трамп предупредил, что в пятницу он повысит тарифы на китайские товары до 25% с нынешнего порога в 10%. Ко всему прочему он добавил, что переговоры по торговому соглашению между США и Китаем продвигаются «слишком медленно». На этом фоне резко возросли риски возобновления торговой войны.

Если сегодня торги завершатся выше 69,35, то восстановление котировок продолжится до $71,40. Конфликты в Венесуэле и Ливии, а также ситуация вокруг Ирана должны сдержать цену на нефть от падения. Если нет, то падение ускорится до $66,40 руб.

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