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Нефть Brent отступила от $73 за баррель

Экономика

В ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $73,27 за баррель

Нефть Brent отступила от $73 за баррель
ArtseBie
Нефть

Лондон, 30 апреля 2019, 23:04 — REGNUM  Нефть Brent не смогла удержаться на отметке выше $73 за баррель, 30 апреля передает агентство Reuters.

К концу сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 76 центов (1,1%), до $72,80 доллара. В ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $73,27 за баррель.

Нефть WTI завершила сессию на отметке $63,91 за баррель. Рост за день торгов составил 41 цент (0,7%). Максимумом сессии для WTI стали $64,75 за баррель.

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