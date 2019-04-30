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Рост продолжается: нефть Brent превысила $73 за баррель

Экономика

Рынок ждет ужесточения санкций против Ирана

Лондон, 30 апреля 2019, 18:12 — REGNUM  Мировые цены на нефть растут на фоне обострения политического кризиса в Венесуэле и в преддверии ужесточения санкций США против Ирана, 30 апреля передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent достигла сессионного максимума в $73,27 за баррель и позднее установилась на $72,88 за баррель. Нефть WTI установилась на $64,32 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США ранее объявило о введении «полного запрета» на иранскую нефть с 1 мая.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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