Рост продолжается: нефть Brent превысила $73 за баррель

Лондон, , 18:12 — REGNUM Мировые цены на нефть растут на фоне обострения политического кризиса в Венесуэле и в преддверии ужесточения санкций США против Ирана, 30 апреля передает агентство Reuters.

Нефть марки Brent достигла сессионного максимума в $73,27 за баррель и позднее установилась на $72,88 за баррель. Нефть WTI установилась на $64,32 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США ранее объявило о введении «полного запрета» на иранскую нефть с 1 мая.

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