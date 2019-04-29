Нефть «наелась иранской темой

Москва, , 09:20 — REGNUM Картина происходящих на нефтяном рынке движений всё больше напоминает сигнал к развороту цен вниз. Или как минимум, организованное и достаточно массовое закрытие длинных позиций в ожидании коррекции с постепенным уходом цен на уровни под $70 за баррель марки Brent и ближе к $60 по фьючерсам на техасский сорт WTI. Конечно, повторения осеннего обвала, как тогда с $86,5 до $50 за баррель, ждать этой весной не стоит, общий расклад сил совсем другой — но рынок явно задумался на тему, а не слишком ли быстро и высоко он забрался, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Причём, если Brent к середине дня 25 апреля хотя бы смог ещё раз обновить на 60 центов предыдущий годовой максимум и лишь слегка не дотянул в итоге до круглой психологической отметки в $75 за баррель, то техасская нефть до своих ранее показанных пиковых значений дотянуться уже не смогла — очевидно, из-за того, что за март и апрель и так перевыполнила все возможные «планы» ожиданий по росту. Ощущение, что рынок снова «наелся» иранской темой, и наступил момент, когда до большинства участников дошла не новая, но в сущности очевидная мысль: что спустя полгода, как и осенью, американское эмбарго опять толком не сработает.

«Фраза Трампа на CNBC «я позвонил в ОПЕК и сказал им: вы обязаны их (цены) снизить» на этом фоне не главное, особенно от человека, который объявил нефтяное эмбарго Ирану, из-за чего цены собственно и росли так быстро. Да и нефть начала падать заметно уже накануне вечером», — отметил эксперт.

По официальным данным от Международного энергетического агентства (IEA), поставки из Ирана якобы только за март сократились на 300 тыс баррелей, а суммарно на целых 1,7 млн баррелей за последние 12 месяцев. Но в реальности весьма вероятно: многие контракты просто давно проходят «мимо кассы» и уже не попадают в статистику. Иранские танкеры всё это время по-прежнему свободно покидают Ормузский пролив, Китай и Индия в открытую не собираются придерживаться американских запретов и, кстати, не входят в ОЭСР, под патронажем которой работает IEA.

«Так что якобы упавшие поставки из Ирана свидетельствуют не о том, что эти поставки прекратились, а что расчёты за них ведутся по другим финансовым каналам. Да обходные пути, вероятно, нашли и некоторые европейские, и турецкие покупатели: могли и просто «обменяться» поставщиками нефти, оставив запрещённых иранцев кому-то другому, — считает Пушкарёв.

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