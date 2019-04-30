Чего ожидать от рубля в мае?

Москва, , 09:36 — REGNUM В мае рублю придется немного сложнее, чем в успешном апреле. Прежде всего, потому что в мае у рубля будет отсутствовать такой важный ориентир, как решение Банка России по процентной ставке. Совет директоров Центробанка по этому вопросу заседать не будет до июня, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Не будет в мае заседаний и Европейского центрального банка. Зато уже 1 мая вечером будет объявлено решение ФРС США по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется неизменной на уровне 2,5%, однако для рубля большое значение будет иметь пресс-конференция руководства ФРС, которая состоится 1 мая после объявления решения о ставке», — отметила эксперт.

Если ФРС заявит о намерениях отказаться от ужесточения монетарной политики в текущем году, у рубля есть шанс на продолжение роста, но если предыдущие намеки на то, что ставка до конца 2019 года повышаться не будет, будут опровергнуты, рубль может упасть по отношению к доллару, возможно, и к другим мировым резервным валютам.

«Другим важным событием, которое повлияет на рубль в мае, может стать статистика Росстата по инфляции потребительских цен в России за апрель, которая выйдет до конца первой декады мая. По прогнозам, годовая инфляция в апреле составит не выше, чем 5,3−5,4%, и, если эти данные окажутся не выше прогноза, у рубля снова появится шанс на рост», — считает Мильчакова.

Цена на нефть в мае будет также влиять на рубль. Мы ожидаем, что в мае может проясниться вопрос о том, какой будет дальнейшая судьба соглашения «ОПЕК+», будет ли оно продлеваться на II полугодие 2019 года, а если нет, то будет ли ОПЕК и его союзники увеличивать добычу нефти? Пока на этот вопрос ответить сложно, в последние годы нефтяной рынок сильно зависит от политики. ОПЕК+ пытается оставаться вне политики, но ситуации вокруг Ирана, Венесуэлы и Ливии, которые российский министр энергетики Александр Новак назвал «черными лебедями», могут влиять на принятие решений странами — участницами соглашения.

«Поэтому цена на нефть может весь месяц испытывать сильную волатильность, что будет соответствующе влиять на рубль. В течение мая доллар, скорее всего, будет находиться на уровнях 63,5−66 руб., а евро — на отметках 72−74,5 руб.», — прогнозирует эксперт.

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