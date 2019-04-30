Москва, , 07:13 — REGNUM Торги на Мосбирже по рублевым парам 29 апреля завершились снижением. Рубль частично отыграл потери, понесенные на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Курс доллара США снизился на 0,43%, до 64,45 руб., курс евро — на 0,12%, до 72,08 руб., курс фунта — на 0,38%, до 83,40 руб.

Российская валюта подорожала к иностранным валютам в рамках коррекционного движения на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс доллара снизился до 97,83. Также наблюдался спрос на рисковые активы на фоне повышения котировок на американские фондовые индексы.

Их росту способствовали заявления министра финансов США Мнучина. Он выразил уверенность, что США и Китай могут согласовать детали торгового договора в течение двух раундов переговоров.

Пара доллар/рубль скорректировалась на 38% от роста с 63,65 до 64,98 руб. Несмотря на то, что нисходящая коррекция по нефти усиливается, я по-прежнему ожидаю снижения курса доллара в область 64,15—64,30 руб.

Пришло время проверить покупателей, которые покупали доллар 24 апреля, как они будут защищать эту зону. Если они откажутся защищать обозначенную зону, а начнут закрывать длинные позиции, то тогда курс доллара опять упадет до 63,90−64,00 руб. Если мы увидим повышенный торговый объем без падения пары, значит, игроки продают рубль и готовятся к его ослаблению.

Сегодня, 30 апреля, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,88%, до $71,36, поэтому с открытия рубль окажется под давлением.

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