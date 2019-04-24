Итоги публичных слушаний по реновации в Москве станут известны до 15 мая

Москва, , 17:09 — REGNUM Результаты первых публичных слушаний по проектам реновации в Москве будут опубликованы до 15 мая. Об этом журналистам сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Сейчас готовится протокол и заключение о результатах публичных слушаний», — заявила она.

На сегодняшний день закончен сбор замечаний и предложений по планировкам районов Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Митино, Северное Тушино и Метрогородок.

Глава Москомархитектуры добавила, что замечания и предложения жителей относительно развития района будут максимально учтены. Напомним, публичные слушания стартовали 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля сразу в пяти московских районах прошли публичные слушания по программе реновации.

В Свиблово участники слушаний разделились на два лагеря. Первый держала в руках белые таблички с поддержкой реновации, второй — жёлтые с надписями «Нет гетто» и «Против уплотнения».

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