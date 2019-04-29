Рубль ориентируется на доллар

Москва, , 09:41 — REGNUM Рубль 26 апреля продолжил снижение, хотя распродажи замедлились, и давление продавцов не было таким агрессивным, как ранее. По итогам дня пара доллар/рубль укрепилась в пределах 0,1%, тогда как за неделю набрала более 1%. Евро/рубль подорожала на 0,2%, до 72,09 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Любопытно, что российская валюта осталась равнодушной как к ралли нефтяных котировок до уровней вблизи $75 за баррель Brent, так и их пятничную коррекцию, которая носила довольно агрессивный характер. В результате распродаж Brent дошла до области $70,60. Также рубль проигнорировал решение Банка России о сохранении ключевой ставки без изменений на уровне 7,75%. Впрочем, решение было ожидаемым и нейтральным для валюты», — пояснил эксперт.

Отчасти в последний торговый день минувшей недели рублю удалось избежать более сильного давления благодаря снижению доллара в ответ на данные по ВВП США, которые превзошли прогнозы, но за счет ряда искажающих факторов, которые раскритиковали инвесторы.

«В ближайшей перспективе рубль будет и далее ориентироваться на настрой по американской валюте, которая теперь переключается на заседание ФРС 1 мая. Возвращение быков по USD чревато пробоем уровня 65 руб.», — считает Николаев.

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