Рубль нашел временную поддержку

Москва, , 07:09 — REGNUM Торги по рублевым парам завершились в плюсе. Рубль в очередной раз подешевел к иностранным валютам, хотя общая динамика была похожа на флэт. Рынок большую часть времени торговался вблизи уровней открытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Курс доллара вырос на 0,12%, до 64,73 руб., курс евро — на 0,27%, до 72,17 руб., курс фунта — на 0,49%, до 83,72 руб.

Рубль на минувшей неделе ослабился к доллару США на 1,07%. Он проигнорировал повышение нефтяных котировок до $75,58 и их пятничный обвал до $71,28 за баррель, а также решение Банка России сохранить ключевые ставки на уровне 7,75%.

Участники рынка распродавали российскую валюту на фоне снижения спроса на рисковые активы, слабые результаты аукционов Минфина РФ, а также роста геополитической напряженности, связанной с решением Кремля упростить получение паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня, 29 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent восстановилась после падения на 0,4%, до $71,85. Поскольку рубль проигнорировал пятничное снижение нефтяных котировок, то вряд ли на открытии сильно укрепится. Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15 — 64,30 руб. Что касается нефти, то чаша весов склонилась на сторону продавцов рубля.

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