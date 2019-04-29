Россия покинула пятерку стран с максимальными военными расходами

Стокгольм, , 04:31 — REGNUM Россия второй год подряд сокращает военные расходы и более не входит в пятерку лидеров с наибольшим оборонным бюджетом. Это следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

По объему расходов на военные нужды РФ впервые оказалась на шестой строке мирового рейтинга. В 2018 году российский оборонный бюджет составил $61,4 млрд.

Отмечается, что в 2010 — 2015 годах Россия модернизировала армию, каждый год увеличивая оборонный бюджет на 5 — 16%. В 2016 году военные расходы стали сокращаться, но из-за разового погашения госдолга перед предприятиями ВПК сумма в целом выросла на 7,2%.

В 2017 году оборонный бюджет снизился на 19%, а в 2018-м — на 3,5%. Вместе с тем Россия лидирует по этому показателю в Восточной Европе, где на её армию пришлось 88% совокупных субрегиональных расходов.

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