В «СамараТрансНефть-терминал» ответили на претензии «Транснефти»

Самара, , 02:39 — REGNUM Компания «СамараТрансНефть-терминал» не несёт ответственность за загрязнения нефти, которая поступила в нефтепровод «Дружба», заявил Антон Томилов, первый заместитель генерального директора «СамараТрансНефть-терминал», в интервью РБК.

Отвечая на обвинения, выдвинутые «Транснефтью», Томилов отметил, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» поступила загрязнённая нефть, продали в 2017 г. Городской инновационно-лизинговой компании. Затем этот узел был продан компании ООО «Нефтеперевалка».

«По сути, она сейчас и эксплуатирует, если в аренду не сдала кому-либо», — сказал Томилов.

Что касается «СамараТрансНефть-терминала», то у неё сейчас нет собственного подключения к трубопроводу «Транснефти». Самарскую компанию, отметил Томилов, не привлекали к следственным действия, которые сейчас проходят на территории узла слива и компаундирования нефти Самара — Унеча.

Напомним, из-за загрязнения нефти на Украине и в Польше были перекрыты участки нефтепровода «Дружба», после чего представитель «Транснефти» Игорь Демин обвинил «СамараТрансНефть-терминал» в том, что именно через её терминал умышленно была вброшена загрязнённая нефть.

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