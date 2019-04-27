Суббота, 27 Апреля 2019 года
03:17:57 МСК

В «СамараТрансНефть-терминал» ответили на претензии «Транснефти»

Экономика

По поводу загрязнённой нефти

Самара, 27 апреля 2019, 02:39 — REGNUM  Компания «СамараТрансНефть-терминал» не несёт ответственность за загрязнения нефти, которая поступила в нефтепровод «Дружба», заявил Антон Томилов, первый заместитель генерального директора «СамараТрансНефть-терминал», в интервью РБК.

Отвечая на обвинения, выдвинутые «Транснефтью», Томилов отметил, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» поступила загрязнённая нефть, продали в 2017 г. Городской инновационно-лизинговой компании. Затем этот узел был продан компании ООО «Нефтеперевалка».

«По сути, она сейчас и эксплуатирует, если в аренду не сдала кому-либо», — сказал Томилов.

Что касается «СамараТрансНефть-терминала», то у неё сейчас нет собственного подключения к трубопроводу «Транснефти». Самарскую компанию, отметил Томилов, не привлекали к следственным действия, которые сейчас проходят на территории узла слива и компаундирования нефти Самара — Унеча.

Напомним, из-за загрязнения нефти на Украине и в Польше были перекрыты участки нефтепровода «Дружба», после чего представитель «Транснефти» Игорь Демин обвинил «СамараТрансНефть-терминал» в том, что именно через её терминал умышленно была вброшена загрязнённая нефть.

Читайте ранее в этом сюжете: Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить