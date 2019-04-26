Очередной полуфинал кубка «Управляй!» открылся в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге дан старт полуфиналу всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Финал кубка состоится в конце мая 2019 года.

В ходе соревнований участникам предстоит выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Цель Кубка по менеджменту — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

«Из более чем 30 000 зарегистрировавшихся в этом году участников 3000 — представители Северо-Западного федерального округа. Из них 1700 — студенты из Санкт-Петербурга. Сегодня более 100 полуфиналистов поборются за право выйти в финал Кубка. Каждый из вас нацелен на результат, и пусть не только победа, но и участие в этом конкурсе откроют для вас новые возможности, станут значимым результатом — социальным лифтом в образовании, в построении карьеры, в успешной самореализации», — приветствовал участников на открытии полуфинала руководитель проектов АНО «Россия — страна возможностей» Лука Горубин.

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

По словам директора Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководителя Кубка «Управляй!» Вячеслава Шоптенко, сегодняшний полуфинал — отличная возможность проявить себя в управленческом мастерстве и получить оценку от работодателей крупнейшего региона страны.

«Сегодня на корпоративной площадке Газпром-нефть собрались сильнейшие студенты Северо-Запада, которые готовы проявить свои профессиональные навыки и показать себя перед работодателями региона. Надеюсь, что сегодняшний полуфинал станет знаковым в плане дальнейшего трудоустройства участников Кубка. Желаю удачи каждому из вас», — заявил Вячеслав Шоптенко.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов принимают участие представители ведущих федеральных компаний-работодателей, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, представители конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам заместителя директора Северо-Западного института управления РАНХиГС Евгения Китина, Кубок «Управляй!» — отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои навыки и знания.

«Кубок позволит призерам и победителям получить 25 баллов при поступлении в магистратуру любого филиала РАНХиГС. Мы ждем вас в стенах Президентской Академии. Творческих вам прорывов, яркого настроения и воли к победе!», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В соревнованиях принимают участие студенты со всей России с 18 до 25 лет, а также уже не более 3 лет назад окончившие организации высшего и среднего профессионального образования молодые люди.

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