Стартовал полуфинал Кубка «Управляй!» для лучших студентов Приволжья

Нижний Новгород, , 19:57 — REGNUM В Нижнем Новгороде дан старт полуфиналу всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!».

В ходе соревнований участникам предстоит выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Цель Кубка по менеджменту — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

Поздравить участников пришел заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Андрей Бетин: «Просто представьте, что совсем недавно на площадке стадиона «Нижний Новгород» соревновались известные всему миру футболисты, а теперь в этом здании вы — начинающие управленцы. Считается, что не проблемы должны нас толкать в спину по жизни, а мечты и желания должны вести нас вперед, поэтому не стесняйтесь мечтать и желать. Любой успех начинается с желания. Отрадно, что здесь собрались лучшие представители студенческой молодежи Нижегородской области, которые прошли сложный отбор из более чем 750 участников региона. Не бойтесь соревноваться, стремитесь побеждать, Кубок — это начало вашего пути, одна ступень, которая должна вести вас вперед к победе. Напитайтесь сил от этого места — слияния Волги и Оки, и всегда побеждайте. Удачи всем!».

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

«Из 30 217 зарегистрировавшихся в этом году участников более 4 000 — представители Приволжского федерального округа. Сегодня 57 полуфиналистов из вузов Нижнего Новгорода и Дзержинска поборются за право выйти в финал Кубка. Участники, прошедшие в полуфинал, уже проявили управленческие компетенции и лидерские качества на отборочном этапе. Сегодня от них потребуется, кроме этого, продемонстрировать свои коммуникационные навыки: умение договариваться, слушать и слышать коллег. Кубок — это не игра, хотя испытания мы проводим в игровой форме. Все эти навыки и компетенции в ближайшее время понадобятся нашим конкурсантам во взрослой жизни, в реальных ситуациях», — приветствовал участников на открытии полуфинала руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

По словам директора Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководителя Кубка «Управляй!» Вячеслава Шоптенко, сегодняшний полуфинал — отличная возможность проявить себя в управленческом мастерстве и получить оценку от работодателей региона. «Уже вечером мы определим лучших молодых управленцев Нижегородской области, которые поедут в Москву представлять свой регион и поборются за гранты, стажировку в Гонконг и лучшие места в крупнейших компаниях страны. Желаю удачи каждому. И с самыми успешными до встречи в Москве на финале», — сказал он.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов принимают участие представители ведущих федеральных компаний-работодателей, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, представители конкурса управленцев «Лидеры России».

«Я рад приветствовать участников в рамках полуфинального мероприятия, которое проводится на Нижегородской земле, на новейшей площадке стадиона «Нижний Новгород». Сегодня площадка объединила более 40 студентов Дзержинского филиала, который и в прошлом году проявил высокую активность. Мы гордимся своими студентами и желаем действительно конкурентной борьбы и победы лучшим», — отметил директор Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Парамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубок «Управляй!» — один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В соревнованиях принимают участие студенты из всех регионов России в возрасте от 18 до 25 лет, а также молодые люди, не более 3 лет назад окончившие организации высшего и среднего профессионального образования.

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