Нефть «может спуститься» до уровня $70

Москва, , 15:39 — REGNUM На мировых рынках нефти началось постепенное снижение цен. Скорее всего это связано с опасением инвесторов политики, которую проводит США в отношении некоторых стран и неопределённостью России с соглашением стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Также положительная статистика по запасам коммерческой нефти в США влияет на снижение нефтяных котировок. Поэтому происходит частичная фиксация прибыли инстуциональных инвесторов.

«Основной поддержкой для цен на нефть является отмена исключений для экспорта нефти из Ирана. Определяющим ценовым уровнем 26 апреля будет выступать цена для марки Brent $72 за баррель, при пробитии данного уровня цена может дойти до $70 уже в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

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