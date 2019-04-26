Нефть «отступила», но временно

Москва, , 12:38 — REGNUM Нефть марки Brent подешевела, но продолжает оставаться выше $74 за баррель. В рамках локального разворота, который начал формироваться на прошлой торговой сессии, Brent может скорректироваться в район $70 за баррель. При этом среднесрочный тренд пока остается актуальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«Спусковым крючком начала коррекции стали ожидания, что ОПЕК в ближайшее время увеличит добычу, чтобы компенсировать снижение экспорта из Ирана после ужесточения санкций США против Тегерана», — пояснил эксперт.

Тем не менее текущее падение вряд ли будет продолжительным, учитывая повод. Реально тенденция может измениться в случае отмены ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+ на июньском заседании.

«Вероятность, что повторится прошлогодний сценарий, достаточно высока. Как минимум российская сторона не видит целесообразности продлевать сделку на следующее полугодие 2019 года», — считает Исмаилов.

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