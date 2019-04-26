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Власти Италии не хотят включать Benetton в число акционеров «Алиталии»

Экономика

Вместо нее новым акционером может стать экс-владелец Airone

Рим, 26 апреля 2019, 15:00 — REGNUM  Вице-премьер Италии по экономическим вопросам Луиджи Ди Майо намерен привлечь в число акционеров обновленной авиакомпании «Алиталия» одну из компаний итальянского предпринимателя Риккардо Тото, передает информагентство Askanews в пятницу, 26 апреля.

Ранее семье Тото принадлежала лоукост-авикомпания Airone.

Такое соглашение позволит не привлекать к спасению «Алиталии» группу Benetton — этот сценарий некоторое время назад рассматривался как весьма вероятный, несмотря на то, что именно «дочка» Benetton была рассматривается в качестве основного виновного в обрушении моста Моранди в Генуе летом 2018 года.

30% акций обновленной «Алиталии» получит железнодорожная госкомпания Ferrovie dello Stato, по 15% — министерство экономики и финансов и авиакомпания Delta.

Читайте также: К спасению «Алиталии» могут привлечь виновных в обрушении моста в Генуе

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Экономика Италии
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