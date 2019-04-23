К спасению «Алиталии» могут привлечь виновных в обрушении моста в Генуе

Рим, , 15:57 — REGNUM Партнером итальянского государства по созданию нового юридического лица для авиакомпании Alitalia может стать одна из дочерних компаний группы Benetton, передает Affari Italiani во вторник, 23 апреля.

По информации издания, договоренность о вхождении «дочки» Benetton в капитал новой компании может быть достигнута во вторник.

Отношения нового правительства Италии с группой Benetton резко испортились летом 2018 года: за управление рухнувшим в Генуе мостом Моранди отвечала еще одна «дочка» группы, правительство сочло виновным именно ее, впоследствие это подтвердил и суд.

Однако сложности с поиском инвесторов для «Алиталии» (некоторые, как Lufthansa, отказались, другие выразили готовность потратить меньше, чем ожидалось) могут вынудить ответственного за этот участок лидера «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо к столь неожиданному решению, отмечает издание.