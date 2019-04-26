Нефть «разворачивается» вниз

Москва, , 10:00 — REGNUM Цены на нефть марки Brent 25 апреля неудачно протестировали важнейшее сопротивление в $75 за баррель, после чего откатившись к отметке в $74, сформировали первые технические признаки разворота. Речь пока не идет о большом падении цен, тем не менее, если вчерашнее снижение получит скорое развитие, то в первую неделю мая, Brent откатится к $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Именно поэтому ближайшие несколько торговых дней представляют очень большое значение для нефтяного рынка. На этой неделе уже была получена плохая внутриотраслевая статистика из США, окончательно запуталась ситуация с продлением сделки по ограничению добычи ОПЕК+, и если к этому добавится еще хотя бы немного негатива, то шаткий ценовой баланс сместится в сторону пробоя $74 за баррель и дальнейшего падения», — пояснил эксперт.

Сегодня, 26 апреля, вечером агентство Baker Hughes представит отчет по изменению числа буровых установок в США. В обычной ситуации эти данные, скорее всего, не смогли бы оказать серьезного влияния на нефтяные котировки, однако учитывая описанную выше ситуацию, они могут стать тем самым минимальным касанием, столкнувшим баланс рынка вниз.

«Так что, вероятно, сегодня большую часть дня котировки Brent будут оставаться в нижней части диапазона в $74−75 за баррель, а после выхода американской статистики могут попробовать соскользнуть ниже $74», — полагает Быков.

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