Причины падения рубля «отступили на второй план»

Москва, , 12:34 — REGNUM Девальвация рубля на протяжении текущей недели готова приостановиться. 26 апреля В последний торговый день рабочей пятидневки стоит ждать укрепления к уровню 64,20 по доллару США и 71,65 по евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Спекулятивность продаж рубля объяснима и техническими факторами, и фундаментально. То есть, как обычно, причин для падения национальной валюты больше. Но перед майскими праздниками, когда население может захотеть использовать свою «подушку безопасности», или, накопления, другими словами, курс должен быть менее выгодным.

«Если говорить о желании конвертировать из рублей в доллары и евро, то активность вряд ли будет высокой в ближайшие дни. Майские праздники — период трат населения. То есть тут может и рынок потребительского кредитования «поживиться», и спрос на рубли будет чуть более активный, чем обычно. Кроме того, темпы роста заработных плат населения не располагают к приобретению долгосрочных накоплений» — пояснила эксперт.

Если говорить о фактических ценах на евро и доллар, то диапазоны выгодные для покупки это 63−64 по доллару, и 71−72 по евро. Но это не значит, что упущен момент и нужно срочно покупать иностранную валюту по текущим ценам. В начале мая, уже не следующей неделе, цены будут готовы вернуться в эти диапазоны.

«Стоит отметить, что из-за предстоящих майских праздников Минфин покупает валюту более активно, чем обычно. Но даже при условии, что налоговый период позади, этот фактор является одним из немногих в моменте, что может провоцировать падение рубля. Потому его учитываем, как сдерживающий рост рубля фактор.

Сегодняшнее заседание ЦБ РФ по ставке не учитывается как триггер для валютных колебаний из-за того, что изменения настроений по монетарной политике не ожидается», — полагает Сальникова.

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