Рубль «внимательно следит» за геополитикой

Москва, , 09:53 — REGNUM Рубль прилично подешевел на торгах 25 апреля, потеряв в паре с долларом 0,33%. Доллар/рубль взлетела к уровням вблизи отметки 65 руб., а к концу сессии немного скорректировалась, но сохранила за собой видимое преимущество. Евро/рубль поднялась на 0,22%, расположившись на отметке 72 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Несмотря на скачок нефтяных цен к новым максимумам, российская валюта продолжила падение на вчерашней сессии. Произошло это в основном на ухудшении геополитического фона. После решения президента РФ Владимира Путина о разрешении жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство по упрощенной схеме, со стороны Украины и Запада проявилась волна недовольства», — пояснил эксперт.

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что решение российского президента подрывает попытки реализовать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины. Как таковой сам указ Путина не влияет на курс рубля, но потенциальные последствия этой инициативы для валюты важны, поскольку могут повлечь новые санкции со стороны Вашингтона и агрессию Киева.

«Сегодня, 26 апреля, состоится заседание Банка России, на котором он с большой долей вероятности оставит ставку без изменений. Рубль продолжит следить за геополитикой и ценами на нефть, которые перешли к коррекции. Риск пробоя уровня 65 рублей сохраняется», — полагает Николаев.

Читайте также: Рубль остался без поддержки