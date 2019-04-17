Москва, , 09:32 — REGNUM

Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Тройка-Д Банк» (г. Москва). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято в связи с тем, что банк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Столичный «Тройка-Д Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитное учреждение занимало 185-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 12 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ «Аспект» (г. Москва). С начала 2019 года без лицензии остались девять банков.

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