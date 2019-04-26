С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы

Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Расширение нефте‑ и газодобычи на континентальном шельфе осложнилось из-за проблем с разрешением этой деятельности судом, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам Дэвида Бернхардта, американского министра внутренних дел, ситуацию с добычей на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп, осложнило мартовское решение федерального окружного суда на Аляске, признавшее незаконным указ главы Штатов о снятии запрета с добычи.

На этот запрет уже подана апелляция, но пока её рассмотрят, пройдёт время. Планы администрации президента США, таки образом, могут быть сорваны.

Напомним, 44-й президент Штатов Барак Обама наложил запрет на нефтедобычу на шельфе, который отменил, придя к власти, Трамп. Спустя время федеральный окружной суд на Аляске признал отмену запрета незаконной.

Отметим, что нефть пока дорожает на фоне очередных антииранских санкций США. Однако этот тренд может быть переломлен после роста объёмов нефтедобычи, который планируют Тегеран и Эр-Рияд.

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