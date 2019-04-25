Нефть «тянется» к отметке $75 за баррель

Москва, , 15:52 — REGNUM Максимальный рост нефти марки Brent возможен к уровню $75 за баррель. В данном диапазоне, более вероятно, сработают откатные ордера на продажу. Текущее подорожание нефти нельзя назвать обоснованным и неспекулятивным. В тот момент, когда доллар США уверенно дорожает против корзины валют и обновляет годовые максимумы вполне логично, что стоимость валют и товаров в долларах должна дешеветь, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

«Однако по нефти эта закономерность не прослеживается, что свидетельствует о влиянии внутренних факторов энергетического сектора, и отсутствии межрыночного влияния. 26 апрел, основное влияние на котировки будет оказывать статистика из США по количеству работающих буровых установок, а также предварительные данные по темпам роста ВВП Америки за I квартал 2018 года», — пояснила эксперт.

Стоит отметить, что запасы сырой нефти в Штатах выросли за последние пять недель в четыре раза. Добыча остается на рекордных исторических максимумах. То есть пока что новостной фон идет противоречивый и нельзя однозначно сказать, что нефтетрейдеры готовы уже отрабатывать короткие позиции. Однако, нефтяное ралли, раз уж началось, пока только приостановилось на этих негативных цифрах и на моменте, когда начнутся распродажи (может даже уже 26 апреля), станет понятно, что началась отработка негативных данных. Сработал накопительный эффект статистики.

«С начала года цены уже подросли на 40%, но дальнейшие перспективы будут зависеть, в том числе, и от решения группы ОПЕК+ по продлению действующей сейчас сделки об ограничении производства нефти. С одной стороны, есть ожидания, что рынок даст некоторую коррекцию вниз.

Но если от уровня $75 за баррель нефть отката не произойдет, то значит спекулянты ждут решения ОПЕК+ и будут толкать цену вверх до публикации фактической информации по объемам добычи в мире», — полагает Сальникова.

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