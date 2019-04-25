Эстония выделит дополнительные деньги для Rail Balticа

Таллин, , 17:51 — REGNUM На заседании нового правительства Эстонии министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон предложил увеличить паевой капитал холдингового предприятия Rail Baltic Estonia до 650 тыс. евро. Об этом сообщает новостное агентство LETA.

Данная сумма будет внесена на счет совместного прибалтийского предприятия RB Rail, которое реализует проект строительства скоростной железной дороги Rail Balticа. Увеличение взноса требуется для покрытия расходов компании на деятельность, а также для софинансирования проектов, которые реализуются при поддержке европейских структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. В начале февраля 2019 года Финляндия приняла решение участвовать в проекте создания железнодорожной магистрали через страны Прибалтики Rail Baltica и войти в число акционеров компании RB

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Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 год. Общая стоимость проекта до 2026 года ранее оценивалась в 5,8 млрд евро. ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно.

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Несмотря на заявление ЕК, что проект остается одним из важнейших для ЕС, в июле 2018 года появилась информация о возможном снижении финансирования проекта с 85% до 55%. Так как самостоятельно ни Латвия, ни Эстония с Литвой не в состоянии закончить данный проект, то его реализация может быть заморожена или растянута

Однако новое руководство компании RB Rail уверено, что несмотря на возможные риски, строительство железной дороги будет завершено к 2026 году за запланированные 5,8 млрд евро.

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