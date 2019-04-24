В Прибалтике наметился срыв сроков строительства Rail Baltica

Рига, , 18:02 — REGNUM Новое руководство компании RB Rail не отрицает, что в ходе реализации проекта скоростной железной дороги Rail Baltica могут возникнуть риски. Однако руководство также уверено и в том, что с этими рисками можно справиться и завершить строительство к 2026 году, сообщает новостной портал rus.lsm.lv.

На должности главы предприятия сейчас находится финский представитель Тимо Риихимаки, который уверен, что железную дорогу между Таллином и Варшавой можно построить за запланированные 5,8 млрд евро и в уставленный срок к 2026 году.

«Всегда, когда рассчитываются затраты на какой-то проект, за основу берётся ситуация в определённый момент — и после этого происходит попытка прогнозировать развитие событий на ближайшие семь или десять лет. За это время много чего может произойти. Могут вырасти цены на материалы, могут увеличиться расходы на рабочую силу. Но точно так же они могут и снизиться», — заявил Риихимаки, отметив, что кампания активно работает над тем, чтобы скоростная дорога появилась в 2026 году.

Руководство RB Rail считает, что о необходимости изменений в смете проекта говорить пока рано. Только после завершения проектирования основной железнодорожной трассы в 2021 году станет более ясно о необходимости дополнительного финансирования.

В тоже время финансовый директор компании Игнас Дегутис подчеркнул, что в таком проекте не обойтись без рисков.

«Существуют определённые риски. Это понятно. Проект занимает больше десяти лет. За это время могут вырасти расходы. Существуют и риски, связанные с финансированием проекта, а также риски, связанные с политическими решениями и руководством проекта. Это достаточно существенные риски, и от них никуда не деться. Но мы уверены, что с этими рисками можно справиться», — рассказал Дегутис, подчеркнув, что с присоединением Финляндии к проекту продвижение ж/д будет более успешным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2019 года Финляндия приняла решение участвовать в проекте создания железнодорожной магистрали через страны Прибалтики Rail Baltica и войти в число акционеров компании RB Rail.

В связи с этим оживились дискуссии о проекте морского туннеля Таллин — Хельсинки, по которому должны в итоге курсировать грузовые и пассажирские поезда. Эксперты изучая рентабельность проекта, пришли к выводу, что туннель окупится при условии, что через него будет проходить пересекающая страны Прибалтики европейская железнодорожная колея Rail Baltica.

О том, что главным приоритетом должна оставаться железная дорога, заявил и глава RB Rail Риихимаки.

«Если говорить о туннеле, то, на мой взгляд, сначала надо построить железную дорогу. В первую очередь нужно закончить Rail Baltica и только потом, может быть, думать о строительстве туннеля. Потому что — что мы будем делать с туннелем без новой железной дороги? Ничего», — подчеркнул он.

Напомним, Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.

Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 год. Общая стоимость проекта до 2026 года ранее оценивалась в 5,8 млрд евро. ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно.

Несмотря на заявление ЕК, что проект остается одним из важнейших для ЕС, в июле 2018 года появилась информация о возможном снижении финансирования проекта с 85% до 55%. Так как самостоятельно ни Латвия, ни Эстония с Литвой не в состоянии закончить данный проект, то его реализация может быть заморожена или растянута.