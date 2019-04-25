Глава Минздрава РФ измерила «среднюю температуру по больнице»

Москва, , 15:10 — REGNUM Такой рост заработных плат медиков в России в сфере здравоохранения — это прекрасный результат. Но это всего лишь «средняя температура по больнице», заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Да, есть те категории, прежде всего врачи, заработная плата которых выросла значительно. И, может быть, цифра больше 70 тыс рублей — это как раз для медицинского персонала с высшим образованием, а для среднего медицинского персонала — в два раза меньше — еще в январе 2018 года это было чуть больше 30 тыс. рублей», — отметила эксперт.

Но при этом, по её мнению, выросла нагрузка на работников здравоохранения. Если в 2005 году численность населения на одного врача оставляла 205,8 человек, то в 2017 году — 210,7 человек., а на средний медицинский персонал соответственно — 92,9 в 2005 г. и 96,3 в 2017 г.

«Во многих регионах России для сохранения положительной динамики роста заработных плат пошли по другому пути — некоторые категории младшего медицинского персонала перевели на аутсорсинг.

Таким образом сохранилась положительная динамика, а заработная плата этих сотрудников не только осталась на прежнем уровне, но и некоторых случаях стала выше из-за перевода на другие должности», — подчеркнула Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что средняя зарплата у врачей увеличилась на 120% и составила 75 тыс. рублей.

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