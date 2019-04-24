Зарплата врачей в России выросла на 120%

Москва, , 15:52 — REGNUM Важнейшая задача — создание достойных условий работы медиков, включая повышение уровня заработной платы и введение эффективных мер стимулирования труда. Об этом сегодня, 24 апреля, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллеги Минздрава РФ, сообщается на сайте министерства.

«Средняя заработная плата, по сравнению с 2012 годом, увеличилась у врачей на 120% и составила 75 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала — на 92% (до почти 37 тыс. рублей), у младшего медицинского персонала — на 227% (до 34,3 тыс. рублей)», — привела цифры Скворцова.

В большинстве субъектов РФ средняя величина должностных окладов врачей и среднего медицинского персонала увеличилась в 1,5−2 раза, что делает оплату труда медработника более стабильной, добавила глава Минздрава.

Читайте также: Рост окладов у медиков роста зарплат не предполагает: минздрав Приамурья

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России среднемесячная заработная плата врачей в 2017 году составила 52,9 тыс. рублей, что на 48% больше, чем в 2012 году.

Ранее на эту тему: Названа средняя зарплата врачей в России