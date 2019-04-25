Четверг, 25 Апреля 2019 года
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Забота о здоровье или конкуренция: запрет ввоза продуктов в РФ

Экономика

Чем руководствуются российские производители, пока сложно сказать

Забота о здоровье или конкуренция: запрет ввоза продуктов в РФ
Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР
Таможня добро не дает

Москва, 25 апреля 2019, 14:28 — REGNUM  Немалое количество государств в мире законодательно запрещают ввоз того или иного вида товаров, включая продукты, на свою территорию. Поэтому инициатива российских производителей правильная и своевременная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Например, не удастся ввезти в Австралию не только животных или растения, но даже безобидные яблоки. Большинство стран Евросоюза для защиты от заражения африканской чумой свиней запретили ввоз мяса, молока, молочных продуктов для личного пользования», — пояснил эксперт.

Продукты питания, которые запрещено ввозить в Европейский союз для личного потребления, также запрещено отправлять по почте. Впрочем, многие страны используют подобные запреты и для защиты своих национальных производителей.

«Сказать точно, чем в конечном итоге руководствуются российские производители, такие как «Мираторг», «Черкизово», «Велком», «Ремит» и другие компании, входящие в Национальную мясную ассоциацию, попросившие вице-премьера Алексея Гордеева запретить жителям России ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, заботой о здоровье или снижением конкуренции со стороны западных компаний, сказать пока сложно», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России могут запретить ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. С таким предложением выступила Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них: «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком».

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Запрет на вывоз и ввоз продуктов питания и животных
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