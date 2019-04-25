Жителям РФ могут запретить ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа

Москва, , 10:46 — REGNUM Крупнейшие российские производители мясной и молочной продукции предложили запретить соотечественникам ввозить такие продукты в страну. Об этом говорится в письме Национальной мясной ассоциации вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут 25 апреля «Ведомости».

В ассоциацию входят такие производители мяса, птицы и изделий из них, как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». Авторы инициативы считают необходимым усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и разрешать к ввозу только детское питание.

«Растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа», — пояснил руководитель ассоциации Сергей Юшин.

В частности, речь идёт об африканской чуме свиней, вирус которой не опасен для человека, но в случае заражения животных станет причиной уничтожения поголовья. С молочной продукцией в Россию могут попасть, к примеру, возбудители ящура, полагает он.

В аппарате вице-премьера подтвердили получение письма и отметили, что вопрос передан Минсельхозу. Представители Минсельхоза и Россельхознадзора заявили изданию, что поддерживают предложение ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт в Россию мясной, молочной и других видов продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и ряда других стран запрещен с 2014 года. Для личного пользования можно ввезти до 5 кг такой продукции, но она должна быть готовой и в заводской упаковке.