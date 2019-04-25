Москва, , 10:17 — REGNUM

Минтранс РФ до 1 июля 2019 года должен разработать транспортную схему, которая позволит своевременно обеспечить потребности в материалах и оборудовании, используемых в целях реализации национальных проектов. Такое поручение по итогам проведённого 12 апреля совещания дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Согласно опубликованному на официальном сайте правительства РФ документу, Минэкономразвития России поручено завершить анализ ресурсного потенциала строительной отрасли, а также транспортной возможности доставки сырья и строительных материалов. Также специалисты ведомства должны провести оценку баланса спроса и предложения на сырьё и материалы с учётом прогнозируемой потребности на 2019−2024 годы. Результаты работы должны быть представлены премьер-министру до 1 мая 2019 года.

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Минстрою России совместно с Федеральной антимонопольной службой России дано поручение на постоянной основе организовать мониторинг цен на строительные материалы для объектов капитального и дорожного строительства, создаваемых в рамках национальных проектов.

«ФАС России поручено активизировать работу по разработке и принятию проекта федерального закона, направленного на унификацию торгов», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что документ предусматривает установление единой процедуры в форме электронного аукциона, проводимого в соответствии с законодательством о защите конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2019 по 2024 годы на реализацию национальных проектов на период правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей. Больше половины средств на эти цели будет выделена из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.