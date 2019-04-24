Путин поручил доработать механизм доведения денег регионам на нацпроекты

Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Министерствам, депутатам и губернаторам следует заранее готовится к проведению конкурсов по освоению средств для реализации нацпроектов и делать это сразу после принятия федерального бюджета, не дожидаясь фактического перечисления средств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

«Нужно активнее разворачиваться — понятно, что есть процедуры, конкурсы и так далее, но нужно заранее к этому готовиться. Ясно, что деньги будут, они имеются, все прописано, но вопрос только в технике их получения и в каких-то сроках. Поэтому я вас прошу, и коллег в регионах прошу, и губернаторов, руководителей регионов, готовиться к этому конкурсу заранее. Здесь ничего страшного нет», — отметил Путин, комментируя выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Так, Володин в свою очередь обратил внимание президента на то, что с начала года прошло уже четыре месяца, а регионы только начали осваивать средства для реализации нацпроектов.

«По данным Федерального казначейства, кассовое исполнение национальных проектов на 17 апреля составляет 383,3 млрд рублей из предусмотренных бюджетом 1,7 трлн руб. Это 22,3%. Получив это финансирование, регионы, в свою очередь, направили на реализацию национальных проектов на ту же дату только 32,7 млрд рублей. Это 5,6%. Сегодня у нас уже заканчивается апрель», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что Госдума и правительство сошлись во мнении о том, что работу необходимо перестроить с тем, чтобы регионы могли начинать подготовку документов и проведение конкурсов заранее, в декабре. Тогда к моменту получения средств, регионы смогут сразу направить их на реализацию нацпроектов.

«Как правило президент бюджет подписывает и закон вступает в силу 10 декабря. В течение пяти дней после того, как закон о федеральном бюджете подписан президентом, Минфин доводит до всех, если можно так сказать, это уведомление или право на заключение договоров, после чего каждое министерство, ведомство и регион может уже дальше реализовывать проект с 1 января следующего года. Собственно, все для этого есть», — заявил Володин.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на это отметил, что и сам обратил внимание на проблему доведения средств в регионы, и призвал правительство РФ проработать этот вопрос.

«Правительство коррективы определенные внесло в доведение средств. В целом около 25% доведено до регионов, но то, что в регионах только 5%, это, конечно, плохо», — подчеркнул президент.

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