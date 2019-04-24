Нефтяной рынок «сделал передышку»

Москва, , 16:01 — REGNUM Нефть, как истинная леди, увидев «дохлую мышь» в виде решения президента США Дональда Трампа не продлевать исключения из санкций, выданных импортерам иранской нефти, понеслась 22 апреля, сломя голову с $72 до $74,50 за марку Brent и с $64 до $66,50 за бочку нефти марки WTI. Однако после краткосрочной паники по поводу сокращения предложения нефти на мировом рынке, пыл инвесторов к покупкам слегка ослаб, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Даже несмотря на то, что даже крупнейшие медведи нефтяного рынка Capital Economics повысили свои ориентиры, основной прогноз остался прежним — глобальный рост обернется глобальной коррекцией. Этому есть определенные предпосылки. К примеру, наращивание производства нефти в США. Уже с начала 2018 года добыча выросла более чем на 2 млн баррелей в сутки и превысила показатель в 12 млн баррелей в сутки, и темпы не сбавляются до сих пор», — отметила эксперт.

В это время в более краткосрочной перспективе мы видим небольшую стагнацию котировок «черного золота». Такая передышка для инвесторов вполне логична и привычна, когда многие задают себе вопрос «а что двинет нефтяные котировки дальше?».

«Одним из ближайших драйверов безусловно будут сегодняшние данные по запасам сырой нефти от EIA. Нейтральные показатели и высокий уровень состояния запасов может толкнуть котировки из сонного состояния и сделать коррекцию на нефтяном рынке до $72 за баррель нефти марки Brent и снизить цену West Texas Intermediate до отметок в $64,70 за бочку», — считает Ланис.

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