Судьба договора ОПЕК+ зависит от Москвы

Москва, , 12:56 — REGNUM Основная идея продления соглашения ОПЕК+ до конца мая заключалась в желании дождаться окончательного решения США по вопросу иранских санкций. С момента заключения договора конъюнктура рынка изменилась: объем добычи американцами вырос более чем на 1 млн баррелей в сутки до 12,1 млн баррелей, тогда как активность других производителей активно сокращалась. В случае продления соглашения, участники могут потерять значительную долю рынка в пользу компаний из США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Судьба договора зависит от Москвы, которая явно не проявляет особого желания продолжать текущую стратегию, а положительное решение Вашингтона по санкциям лишь усиливает вероятность разрыва соглашений.

Если до ввода санкций Иран занимал четвертое место в ОПЕК по добыче сырья — порядка 3 млн баррелей в сутки, то сегодня страна добывает не более 1 млн баррелей в сутки. Разумеется, Вашингтон не сможет добиться полного эмбарго, однако, расширение санкций приведет к серьезному падению экспорта сырья и чревато возникновением нестабильности в Персидском заливе, что будет толкать котировки вверх», — пояснил эксперт.

На данный момент у ведущих производителей не хватает сил, чтобы полностью компенсировать уход иранской нефти с рынка. Правительство Саудовской Аравии запланировало масштабные преобразования в стране и имеет серьезные проблемы с бюджетом, так что особого роста активности с их стороны ожидать не стоит. Россия же так до конца и не выполнила свою квоту в 0,3 млн баррелей в сутки в полном объеме, а значит продолжает работать на своих максимальных мощностях: Москва вряд ли сможет разом увеличить разработку на 300 — 500 тыс баррелей в сутки.

«Таким образом, в ближайшее время цены могут вырасти до $80 за баррель, чему будут способствовать падение активности в Венесуэле и военный конфликт в Ливии. Тем не менее, в долгосрочном периоде котировки должны будут отступить от этих максимальных значений и вернуться к $65-$75 за баррель.

Во-первых, к концу года производители все же найдут силы для компенсации предложения, ну а, во-вторых, перспективы увеличения глобального спроса на сырье в данный момент под большим вопросом», — полагает Николаев.

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