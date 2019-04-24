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За сделку с Газпромом Украине придется заплатить «политическую цену»

… которую киевские власти вряд ли сочтут приемлемой

, 24 апреля 2019, 14:42 — REGNUM  Для обеспечения внутренней политической стабильности властям Украины нужно показать населению хоть какие-то признаки улучшения экономической ситуации. Снижение газовых тарифов вполне подходит, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Однако, по его мнению, чтобы получить более дешевый газ, придется либо восстанавливать отношения с Россией и прежде всего Газпромом, либо искать доступное предложение на свободном рынке.

«За сделку с Газпромом придется заплатить политическую цену, которую киевские власти в настоящее время вряд ли сочтут приемлемой.

А свободный рынок — открытая система, где появление дополнительного спроса неизбежно приводит к росту цены. Сложно сказать, как «Нафтогазу» удастся разрешить эту дилемму, и удастся ли в принципе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в Киевской области завил, что украинский «Нафтогаз» должен искать дешевый газ по всему миру.

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Газодобыча и транспортировка газа
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