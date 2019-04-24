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Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ для Украины «по всему миру»

Политика

Премьер-министр Украины поставил «жесткое требование» перед компанией

Киев, 24 апреля 2019, 07:12 — REGNUM  Украинский «Нафтогаз» должен искать дешевый газ по всему миру, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в Киевской области.

По его словам, это уже «второй раз», когда он поставил «жесткое требование» перед компанией, при этом «третьего раза не будет».

«Пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле», — заявил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нафтогаз» снизил с 1 мая 2019 года цену на газ на 300 гривен за тысячу кубометров, до 8247 гривен. Вместе с тем в газовой компании не исключают повышения цен на газ для населения Украины, если правительство повысит стоимость газа для промышленных потребителей.

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Политическая жизнь Украины
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